Ηρθε το νέο JAECOO σε τιμή-έκπληξη!
Ηρθε το νέο JAECOO σε τιμή-έκπληξη!
Το νέο JAECOO 5 κάνει το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά, φέρνοντας δύο εξηλεκτρισμένες επιλογές, πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
UPD:
Η αγορά των compact SUV εξελίσσεται διαρκώς, με τους κατασκευαστές να επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία και τον εξοπλισμό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα