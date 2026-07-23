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Ηρθε το νέο JAECOO σε τιμή-έκπληξη!
NEWSAUTO.GR

Ηρθε το νέο JAECOO σε τιμή-έκπληξη!

Το νέο JAECOO 5 κάνει το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά, φέρνοντας δύο εξηλεκτρισμένες επιλογές, πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Ηρθε το νέο JAECOO σε τιμή-έκπληξη!
UPD:
Η αγορά των compact SUV εξελίσσεται διαρκώς, με τους κατασκευαστές να επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία και τον εξοπλισμό.

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UPD:
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