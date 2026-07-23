Ηρθε το νέο JAECOO σε τιμή-έκπληξη!

Το νέο JAECOO 5 κάνει το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά, φέρνοντας δύο εξηλεκτρισμένες επιλογές, πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική.