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Το ρετρό scooter των 1.690 ευρώ στους δρόμους
NEWSAUTO.GR

Το ρετρό scooter των 1.690 ευρώ στους δρόμους

Το Letbe Neon 125 έρχεται με πολύ δελεαστική τιμή και δώρο βαλίτσα Shad για καθημερινό mobility με στυλ.

Το ρετρό scooter των 1.690 ευρώ στους δρόμους
UPD:
Το Letbe Neon 125 έρχεται να δώσει μια διαφορετική αισθητική στην κατηγορία των urban scooter, επενδύοντας σε έναν ρετρό σχεδιασμό που παραπέμπει σε κλασικές ευρωπαϊκές γραμμές.

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