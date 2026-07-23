Το ρετρό scooter των 1.690 ευρώ στους δρόμους

Το Letbe Neon 125 έρχεται να δώσει μια διαφορετική αισθητική στην κατηγορία των urban scooter, επενδύοντας σε έναν ρετρό σχεδιασμό που παραπέμπει σε κλασικές ευρωπαϊκές γραμμές.