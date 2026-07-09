To Land Rover Defender ανανεώθηκε, αλλά κάτι του λείπει...
To Land Rover Defender ανανεώθηκε, αλλά κάτι του λείπει...
Η Land Rover ανανεώνει το Defender, παρουσιάζοντας και μια νέα, λιγότερο εκτός δρόμου έκδοση. Παράλληλα, κάνει αλλαγές και στα μηχανικά σύνολα του εμβληματικού SUV.
UPD:
Η Land Rover έκανε ένα «φρεσκάρισμα» στο Defender, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε νέα έκδοση στη γκάμα του μοντέλου.
Αυτή ονομάζεται Defender Vertex και έχει έναν πιο «ασφάλτινο» χαρακτήρα, που απευθύνεται σε όσους θέλουν να χρησιμοποιούν το εμβληματικό SUV περισσότερο εντός πόλης, παρά σε σκληροτράχηλες εκτός δρόμου διαδρομές.
Δείτε εδώ.
Αυτή ονομάζεται Defender Vertex και έχει έναν πιο «ασφάλτινο» χαρακτήρα, που απευθύνεται σε όσους θέλουν να χρησιμοποιούν το εμβληματικό SUV περισσότερο εντός πόλης, παρά σε σκληροτράχηλες εκτός δρόμου διαδρομές.
Δείτε εδώ.
UPD:
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