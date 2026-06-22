Ιδού το νέο Renault Megane
NEWSAUTO.GR

Ιδού το νέο Renault Megane

Η γαλλική εταιρεία ανανεώνει το ηλεκτρικό Megane, δίνοντάς του μία πιο δυναμική εμφάνιση και εμπλουτίζοντάς το με περισσότερη τεχνολογία και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.

Ιδού το νέο Renault Megane
Στην πλήρη παρουσίαση του ανανεωμένου Megane E-Tech προχώρησε η Renault, η οποία επεμβαίνει στο ηλεκτρικό της C-Hatchback για πρώτη φορά από το 2022 που το παρουσίασε.

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