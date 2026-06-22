Ιδού το νέο Renault Megane
Ιδού το νέο Renault Megane
Η γαλλική εταιρεία ανανεώνει το ηλεκτρικό Megane, δίνοντάς του μία πιο δυναμική εμφάνιση και εμπλουτίζοντάς το με περισσότερη τεχνολογία και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.
Στην πλήρη παρουσίαση του ανανεωμένου Megane E-Tech προχώρησε η Renault, η οποία επεμβαίνει στο ηλεκτρικό της C-Hatchback για πρώτη φορά από το 2022 που το παρουσίασε.
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