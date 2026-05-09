Η εταιρεία που έχει σημειώσει άνοδο + 1.300% στην Ελλάδα

Τόσο η Renault όσο και η Dacia καταγράφουν εκρηκτικές αυξήσεις σε επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, αλλάζοντας πλήρως τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά. Και το σημαντικότερο: τα καλύτερα για τις δύο μάρκες πιθανότατα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Dacia: από 2,10% σε 4,78% μερίδιο αγοράς μέσα σε έναν χρόνο

Η μεγαλύτερη έκπληξη του τετραμήνου έρχεται από τη Dacia. Η μάρκα του ομίλου Renault κατάφερε σε μόλις δώδεκα μήνες να μετατραπεί σε μία από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της αγοράς επιβατικών στη χώρα. Με 2.334 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έναντι 1.010 την ίδια περίοδο του 2025, η άνοδος αγγίζει το εντυπωσιακό 131%, ανεβάζοντας τη Dacia στην 7η θέση της συνολικής ελληνικής αγοράς επιβατικών — μια θέση που ελάχιστοι θα φανταζόντουσαν για τη μάρκα πριν από λίγα χρόνια.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις εταιρικές πωλήσεις, όπου η Dacia σχεδόν τετραπλασίασε τον όγκο της, φτάνοντας τις 1.365 μονάδες από 381 πέρυσι — αύξηση της τάξης του 258%. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις ανέβηκαν κατά 54%, από 629 σε 969 αυτοκίνητα. Το συνολικό μερίδιο αγοράς εκτοξεύθηκε στο 4,78% από 2,10% έναν χρόνο πριν.





