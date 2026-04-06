Νέο Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς πρίζα και χωρίς ανάγκη φόρτισης

Το καινοτόμο σύστημα e-POWER του νέου Nissan Qashqai επαναπροσδιορίζει την υβριδική τεχνολογία, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, με την άνεση και την πρακτικότητα ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης — συνδυάζοντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα και των δύο κόσμων.

Η τεχνολογία e-POWER της Nissan δεν είναι απλώς μια καινοτομία· είναι η επιτομή της ιαπωνικής τεχνολογικής φιλοσοφίας. Μια φιλοσοφία που συνδυάζει ακρίβεια, αρμονία και διαρκή εξέλιξη, μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση σε εμπειρία υψηλής τεχνολογίας.

Κάθε διαδρομή γίνεται πιο ομαλή, πιο έξυπνη, πιο απολαυστική. Χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης, το σύστημα e-POWER γεφυρώνει ιδανικά τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, προσφέροντας ελευθερία χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης e-POWER «5-σε-1», ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή σε ένα συμπαγές και ελαφρύτερο σύνολο.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, όπου ο θερμικός κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται για την κίνηση του οχήματος, στο e-POWER η φιλοσοφία είναι εντελώς διαφορετική. Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας άμεση απόκριση και αθόρυβη λειτουργία, χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα συνδέαμε μόνο με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ο βενζινοκινητήρας δεν συμμετέχει άμεσα στην κίνηση. Αντίθετα, λειτουργεί ως γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία, είτε τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα, είτε αποθηκεύεται στην μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα εξασφαλίζει συνεχή παροχή ενέργειας χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με άμεση επιτάχυνση, γραμμική απόδοση ισχύος και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Με απόδοση 204 ίππων, το νέο Qashqai e-POWER προσφέρει δυναμικές επιδόσεις, ενώ η ομαλότητα στην οδήγηση το καθιστά ιδανικό, τόσο για αστικές μετακινήσεις, όσο και για ταξίδια.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας e-POWER είναι η εντυπωσιακή αυτονομία που προσφέρει. Με 1.222 χλμ, που μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.508 χλμ. με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης, το νέο Nissan Qashqai επιτρέπει στον κάτοχό του να διανύει μεγάλες αποστάσεις χωρίς το άγχος της φόρτισης. Στην ελληνική πραγματικότητα το Qashqai e-POWER μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη τρεις φορές χωρίς ανεφοδιασμό.

Παράλληλα, η μέση κατανάλωση καυσίμου παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, με μόλις 4,5 λίτρα/100 χλμ, καθιστώντας το νέο Nissan Qashqai, όχι μόνο αποδοτικό αλλά και οικονομικό στη χρήση. Στο συνολικό όφελος για τον οδηγό προστίθεται και η εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. για τις νέες παραγγελίες, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και ξέγνοιαστη οδήγηση.



Αν σκέφτεστε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά διστάζετε λόγω των περιορισμών φόρτισης, το νέο Nissan Qashqai με τεχνολογία e-POWER αποτελεί την ιδανική ενδιάμεση λύση. Προσφέρει την αίσθηση, την αποδοτικότητα και την τεχνολογία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, χωρίς να αλλάζει δραστικά τις συνήθειες του κατόχου του.

Είναι η τέλεια επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα ή την ευκολία.

Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ και με το νέο Nissan Qashqai e-POWER, είναι πιο προσιτό από ποτέ.