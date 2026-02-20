Δοκιμάζουμε το υβριδικό Dacia Bigster - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Dacia Bigster - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η κορυφαία έκδοση του νέου Dacia Bigster έχει τον κινητήρα με το προηγμένο πλήρες υβριδικό σύστημα του Ομίλου Renault το οποίο ενισχύει περισσότερο τη γενικότερη εικόνα του οχήματος.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Dacia Bigster - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Η παρουσίαση του Bigster και η ένταξή του στην γκάμα της Dacia ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Ποτέ ως τώρα η ρουμανική εταιρεία δεν είχε ένα τόσο μεγάλο επιβατικό όχημα και η δημιουργία του αποφασίστηκε έπειτα από λεπτομερή ανάλυση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης