Δοκιμάζουμε το υβριδικό Dacia Bigster - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η παρουσίαση του Bigster και η ένταξή του στην γκάμα της Dacia ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Ποτέ ως τώρα η ρουμανική εταιρεία δεν είχε ένα τόσο μεγάλο επιβατικό όχημα και η δημιουργία του αποφασίστηκε έπειτα από λεπτομερή ανάλυση.