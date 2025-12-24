Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα το εντυπωσιακό MGS5 - Πόσο κοστίζει;
Η MG ανακοίνωσε το λανσάρισμα του νέου MGS5 EV στην ελληνική αγορά, με το οποίο φέρνει μια ολοκληρωμένη πρόταση στα ηλεκτρικά και προσιτά C-SUV.
Το νέο MGS5 EV ξεκινά επίσημα την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα και μάλιστα με μία σχεδόν ασυναγώνιστη τιμή, η οποία διαμορφώνεται έπειτα από προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας και από το όφελος της κρατικής επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.
