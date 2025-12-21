Τι φέρνει το 2026 για την Alfa Romeo;
Τι φέρνει το 2026 για την Alfa Romeo;
Το 2026 θα αποτελέσει κομβική χρονιά για την Alfa Romeo, καθώς οι Giulia και Stelvio ετοιμάζονται για μία ακόμη ανανέωση.
Μετά την επιτυχημένη εμπορική πορεία των Tonale και Junior, η Alfa Romeo στρέφει το βλέμμα της στο 2026, μια χρονιά-κλειδί για δύο από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα.
