ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι εξισώσεις ο Κινέζος Γιάννης, η ομερτά και η ανάσταση

• «Ας βγει η χρονιά και βλέπουμε…». Αυτή είναι η ατάκα της περιόδου του -όπως λέτε και κάποιοι από εσάς Q4 που τελειώνει.

• Την ατάκα αυτή που -γυρίζοντας- βλέπω συμμερίζονται οι περισσότεροι μου την είπε ιδιοκτήτης εισαγωγικής. Φυσικά και διαφώνησα μαζί του, όπως κάνω με τον συγκεκριμένο συνέχεια.

• Η αγορά τρέχει. Και τρέχει τόσο γρήγορα όσο ποτέ. Και φυσικά δεν περιμένει κανέναν. Όποιος κινείται πιο γρήγορα, απλά κερδίζει…

• Δεν πρέπει να σε σταματάει τίποτα. Ούτε τα… Χριστούγεννα, ούτε φυσικά τα σκληρά… συμβόλαια. Βέβαια η ταχύτητα συνήθως φέρνει και λάθος επιλογές και εδώ θα δείξει ο κάθε μάνατζερ πόσα απίδια πιάνει ο μάνατζερ σάκος του.

• Ταχύτητα και σωστές αποφάσεις… Δύσκολη εξίσωση αλλά επιβάλλεται να λυθεί σήμερα…

• Γιατί το λάθος σε αργή ταχύτητα διορθώνεται. Το λάθος σε υψηλή ταχύτητα κοστίζει.

• Από την άλλη, η ταχύτητα χωρίς διορατικότητα και φυσικά σωστή στρατηγική, είναι απλά ένας θόρυβος.

• Ο Μαμντάνι ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης -πολύ τον πάω- το είπε ξεκάθαρα στη νικητήρια ομιλία του, απευθυνόμενος στον Τράμπ: Turn the volume up!

• Turn the volume up λοιπόν Κυρίες και Κύριοι της αγορά και αφήστε την Ομερτά για την Σικελική Κόζα Νόστρα…

• Γιατί όπως μου είπε ένας πολύ σεβαστός (και δυνατός) της αγοράς μας, «…η «Πίσω Κίνηση» άναψε τα αίματα τις αγοράς. Τελικά την χρειαζόμασταν, αν και στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός…»

• Όποιος φοβάται τη δημοσιότητα, όποιος φοβάται να «εκτεθεί», όποιος δεν αντέχει την ένταση και το volume της αγοράς, ας το πάρει απόφαση: δεν κάνει για αυτόν τον χώρο.



Η αγορά μας δεν είναι για χαμηλόφωνους, ούτε για ήσυχους παρατηρητές.

Εδώ παίζουν όσοι αντέχουν.

• Οι υπόλοιποι; Υπάρχει και το Δημόσιο. Από ό,τι μαθαίνω, ψάχνουν στελέχη…

• Και δεν έχει push notifications εκεί. Μόνο Πρωτόκολλο.

• Η BYD Ευρώπης βρήκε τον άνθρωπό της για την «προβληματική» νοτιοανατολική Ευρώπη και ίσως και την Αφρική.

• Και ο άνθρωπός της θα είναι Έλληνας μάνατζερ…

• Ο Γιάννης ο Εμιρζάς λοιπόν, είναι στις τελικές συζητήσεις και θα αναλάβει αυτό το απαιτητικό πόστο.

• Αυτό μόνο καλό είναι για την αγορά μας και φυσικά στον Σφακιανάκη ανοίγουν σαμπάνιες γιατι θα έχουν κάποιον που θα μπορούν να συννενοηθούν…

• Όχι πως θα μειώσει τα ντου η κα Στέλα Λι. Που θα βρει τέτοιο καιρό, θέα όπως του 4Seasons και τόσο γευστικά φιστίκια αιγίνης; Σίγουρα όχι στο Πεκίνο…

• Και μιας ο λόγος για την Κίνα, δύο ταξίδια το μήνα τα έχουμε στάνταρτ πλέον για Κίνα (οι δημοσιογράφοι). Μας αδειάσατε τα γραφεία…

• Έλεγα σε ένα μεγάλο στέλεχος (που αγαπώ) πριν από 4-5 χρόνια: Η αγορά αποφασίζει. Όχι τα hashtags.

• Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν όσο περνάνε οι ημέρες, τόσο αυξάνονται οι ανακουφίσεις. Κυρίως από τους εισαγωγείς. Ανάσταση αναφωνούν…

• Η ευρωπαϊκή υποτιθέμενη (γιατί μιλάμε για φιντάνια εκεί πάνω) απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, ξεφουσκώνει. Και αυτό πλέον είναι ορατό και στον κόσμο αφού οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες το φωτογραφίζουν.

• Η Volvo λοιπόν, που πριν 5 χρόνια φώναζε σε όλα τα πάνελ ότι ” τέλος η βενζίνη”, σήμερα δηλώνει ότι διατηρεί τους κινητήρες βενζίνης μέχρι και το 2039 και βλέπουμε.



• Και όχι μόνο τους διατηρεί. Θα επενδύσει στην εξέλιξή τους. Με συνδυασμό βενζίνης και ηλεκτροκινητήρων.



• Εξυπνάδα; Επιβίωση; Πραγματισμός; Όλα μαζί.

• Οι diesel έχουν ήδη πεθάνει (κάποιος τα έγραφε πριν 10 χρόνια). Αλλά οι βενζίνης… μόλις αναβαθμίστηκαν.

• Θυμίζω αυτό που έγραφε το newsauto και ο υπογράφον τη στήλη, για την ανεπίσημη σύσκεψη στα κεντρικά της Mercedes και το «Fuck electricity – Business as usual». Ok. Forget είπαν το άλλο το εννοούσαν

• Όχι πανικός. Όχι υστερία. Όχι «ηλεκτρικά ή τίποτα».

• Η αγορά καθοδηγεί την αυτοκινητοβιομηχανία και τα πάντα. Όχι το αντίστροφο.

• Το έλεγα. Το ξαναλέω. Τότε ήμασταν οι «αιρετικοί». Τώρα; Μας επιβεβαιώνουν.

• Όσοι επένδυσαν μονόπλευρα στο ρεύμα, τώρα τρέχουν να καλύψουν το κενό. Όσοι κράτησαν ισορροπία, σήμερα πουλάνε. Και ξαναπουλάνε.



• Γιατί ο κόσμος θέλει επιλογή. Θέλει να έχει την ελευθερία να διαλέξει. Και ο καταναλωτής είναι αυτός που δίνει εντολές. Όχι τα σλόγκαν.

• Δεν οδηγούν τα hashtags την αγορά. Ο κόσμος την οδηγεί. Με το πορτοφόλι του.

• Η μετάβαση δεν είναι δύσκολη. Αρκεί να ξέρεις πού και πώς να επενδύσεις.

• Και για να είμαστε και πρακτικοί: Όποιος δεν ξέρει, ας ρωτήσει αυτούς που ξέρουν. Δεν είναι κακό. Κακό είναι να επιμένεις στο λάθος.

• Μου λέει ο Υπουργός ότι σύντομα θα βάλει ιδιώτες για τις εγκρίσεις τύπου για να κινείται το σύστημα χωρίς καθυστερήσεις. Επιτέλους του λέω γιατί οι Κινέζοι έχουν απηυδήσει.

• Power μου λένε είναι ο Ιωαννίδης, ψηλά στη Μακεδονία Θράκη. Έσπασε όλα τα ρεκόρ: έχει πάρει 19 αντιπροσωπείες μεταξύ των οποίων και τις 4 μεγάλες Κινέζικες, είναι ο μόνος με, BYD, Geely, Zeekr…

• Ένα μπράβο στις εισαγωγικες που στηρίζουν την πρώτη μεγάλη προσπάθεια για να ανοίξει κουβέντα για την αυτοκίνηση, το αυτοκίνητο, την κινητικότητα, την πράσινη τεχνολογία και κυρίως την οδική ασφάλεια, στο 1ο newsautoTalks.

• Είναι η πρώτη συνεδριακή κίνηση που γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, γιατί είναι πάνω, εργάζονται σε αυτό και με αυτό συνέχεια. Γιατί από αρπαχτές μπόλικες…

• Είναι το μόνο σχετικό συνέδριο στο οποίο θα δώσουν το παρόν ο Πρωθυπουργός και 4 με 5 Υπουργοί. Με τον ΣΕΑΑ συνδιοργανωτή και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων υποστηρικτές.

• Ένα μπράβο λοιπόν στον κλάδο και στις εταιρείες που στηρίζουν την προσπάθεια όπως ο Ομιλος Πετρόπουλος, η Kosmocar, η Star Automotive Ελλάς, η Spanos SA, η Instacar

Κλείσιμο

• Ηρεμία στην αγορά λοιπόν.

• Το σίγουρο είναι πως η πραγματική δύναμη δεν φαίνεται στην τρικυμία — φαίνεται στην ηρεμία που την προηγείται.

• Και η ηρεμία δεν σημαίνει αδράνεια… Σημαίνει προετοιμασία.

Πάμε δυνατά



ΤΤ

Πολλές ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

• Το Off The Record αποκλειστικό τηλέφωνο της Πίσω Κίνησης για ότι SMS θέλετε – 6937358247

• Το Off The Record email της Πίσω Κίνησης για ότι θέλετε – pisokinisi@newsauto.gr