Ο ουρανός με τ' άστρα σε μία Rolls-Royce - Δείτε το video
Ο ουρανός με τ' άστρα σε μία Rolls-Royce - Δείτε το video
Ένα μοναδικό SUV του οποίου το εσωτερικό μαγεύει με μια εντυπωσιακή, χειροποίητη απεικόνιση του γαλαξία.
Κατά καιρούς, η Rolls-Royce έχει αναδείξει την τέχνη της λεπτομέρειας και της εξατομίκευσης, με τη νέα Cullinan Cosmos να είναι το αποκορύφωμα αυτής της φιλοσοφίας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα