Μουντιάλ 2022 - Τζο Μπάιντεν: Αυτός ο τύπος ο Μέσι έχει... λαμπρό μέλλον!

Ο Λιονέλ Μέσι έψαχνε στο Κατάρ το ένα και μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την πλούσια συλλογή του και κατάφερε να το αποκτήσει.

Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης γνώριζε ότι αυτή ήταν ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία του 36χρονου Αργεντινού να οδηγήσει και αυτός με τη σειρά του την εθνική ομάδα της Αργεντινής στον θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, «διαδεχόμενος» τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ειρήσθω εν παρόδω, οι ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν το επόμενο Μουντιάλ, το 2026.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου



Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.



You know, I think that Messi guy might have a future. 😉 https://t.co/pxk672SiEY