Όπως μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, έτσι και ένα κομμάτι – κλειδί της γκαρνταρόμπας μας ισοδυναμεί με δεκάδες look. Κάθε φορά που πλησιάζει ο χειμώνας, αναρωτιόμαστε ποια είναι τα κομμάτια που πραγματικά πρέπει να βρίσκονται στη ντουλάπα μας. Συχνά πίσω από τον προβληματισμό μας βρίσκεται το ερώτημα: πώς θα απλοποιήσουμε το καθημερινό μας styling, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και δεν μπορούμε να αφιερώνουμε πολύ από αυτόν μπροστά από τον καθρέπτη; Η fashion editor του Marie Claire Κωνσταντίνα Λειβαδίτη και το μοντέλο και digital creator Χριστίνα Κανελλοπούλου μάς δείχνουν την Winter Capsule Wardrobe που έχει στο επίκεντρο το overcoat και μάς προτείνουν τρόπους για να το συνδυάσουμε δημιουργικά, αποτυπώνοντας κάθε outfit με τις πιο ευκρινείς selfie φωτογραφίες, χάρη στο νέο Xiaomi 18 Pro Max.