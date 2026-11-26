H Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι φόρεσε το νέο αγαπημένο animal print της μόδας
H Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι φόρεσε το νέο αγαπημένο animal print της μόδας
Η ηθοποιός αφήνει για λίγο στην άκρη τον μινιμαλισμό και υιοθετεί το μοτίβο που διεκδικεί τη θέση του λεοπάρ.
Η ηθοποιός αφήνει για λίγο στην άκρη τον μινιμαλισμό και υιοθετεί το μοτίβο που διεκδικεί τη θέση του λεοπάρ.
Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο της σύγχρονης γκαρνταρόμπας, το λεοπάρ παραχωρεί σταδιακά μέρος της κυριαρχίας του σε πιο απρόβλεπτα animal prints. Τα μοτίβα της τίγρης και της ζέβρας διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες συλλογές, με τις χαρακτηριστικές ρίγες τους να προσφέρουν μια πιο τολμηρή και σύγχρονη εναλλακτική. Ιδιαίτερα το zebra print, με τις έντονες ασπρόμαυρες αντιθέσεις του, συνδυάζει τη δυναμική ενός statement μοτίβου με τη διαχρονική κομψότητα της διχρωμίας.
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