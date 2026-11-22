ΗShrishti Dharmendra Sharma από την πολιτεία Maharashtra της Ινδίας κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στο limbo skating, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 50 μέτρων σε 6,86 δευτερόλεπτα. Η 18χρονη αθλήτρια πέρασε κάτω από 51 οριζόντιες μπάρες, τοποθετημένες σε ύψος μόλις 30 εκατοστών από το έδαφος, χωρίς να αγγίξει καμία από αυτές.Η επίδοσή της αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records και προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού της Maharashtra, Devendra Fadnavis, ο οποίος τη συνεχάρη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.«Είμαστε υπερήφανοι για την αποφασιστικότητα, τις ικανότητες και τις επιδόσεις της Shrishti. Της απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μου για τη συνέχεια», έγραψε, αναφερόμενος στο νέο παγκόσμιο ρεκόρ της.