Τα στοιχεία της φετινής τηλεοπτικής σεζόν προκαλούν έντονο προβληματισμό: από τους 38 σκηνοθέτες που εργάζονται στις 20 ελληνικές σειρές μυθοπλασίας, μόλις δύο είναι γυναίκες.Με τη φράση «Κυρίες μου, καλώς ήρθατε στο 1950!» και μια γραπτή παρέμβαση, η Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών (ΕΣΔ) παρεμβαίνει δημόσια, καταγγέλλοντας τον σχεδόν καθολικό αποκλεισμό των γυναικών από τη σκηνοθεσία στην ελληνική τηλεοπτική παραγωγή και θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα ισότητας, επαγγελματικών ευκαιριών και μητρότητας.Διαβάστε παρακάτω το καταγγελτικό κείμενο:«Την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, στην ελληνική τηλεόραση προβάλλονται είκοσι (20) ελληνικές τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας, στις οποίες εργάζονται συνολικά τριάντα οκτώ (38) σκηνοθέτες¹. Εξ αυτών, μόνο δύο είναι γυναίκες.Κι από αυτές, μόνο μία (1) αναφέρεται ως βασική σκηνοθέτρια, ενώ η δεύτερη εντάσσεται στους σκηνοθέτες που “τρέχουν το γύρισμα”, κατά την προσφιλή πρακτική κατάτμησης του σκηνοθετικού έργου στην τηλεόραση² . Ούτε καν για τις σειρές που παίρνουν δημόσια χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), δεν θεωρείται αυτονόητη η ισότιμη ανάθεση μεταξύ αντρών και γυναικών σκηνοθετών.