Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή του με Πάρκινσον, ο Michael J. Fox σε μια νέα συνέντευξή του στο Entertainment Tonight κάνει έναν σύντομο απολογισμό της ζωής του, ειδικά όπως εξελίχθηκε με την ασθένεια, χωρίς να επιχειρεί να ωραιοποιεί καταστάσεις, ταυτόχρονα όμως εκτιμώντας όλες τις φωτεινές πλευρές της.