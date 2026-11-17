Μάικλ Φοξ: Γιατί θεωρεί «δώρο» τη διάγνωσή του με Πάρκινσον
Μάικλ Φοξ: Γιατί θεωρεί «δώρο» τη διάγνωσή του με Πάρκινσον
35 χρόνια μετά, ο αγαπημένος ηθοποιός κάνει έναν σύντομο απολογισμό
Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή του με Πάρκινσον, ο Michael J. Fox σε μια νέα συνέντευξή του στο Entertainment Tonight κάνει έναν σύντομο απολογισμό της ζωής του, ειδικά όπως εξελίχθηκε με την ασθένεια, χωρίς να επιχειρεί να ωραιοποιεί καταστάσεις, ταυτόχρονα όμως εκτιμώντας όλες τις φωτεινές πλευρές της.
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