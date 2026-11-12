Η Ζόι Κράβιτζ με χαμηλόμεσο παντελόνι και μικροσκοπικό crop top
Η Ζόι Κράβιτζ με χαμηλόμεσο παντελόνι και μικροσκοπικό crop top
Με το χαρακτηριστικό ανεπιτήδευτο στυλ της, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να κάνει ακόμη και την πιο λαμπερή δημιουργία να δείχνει αβίαστα cool.
Με το χαρακτηριστικό ανεπιτήδευτο στυλ της, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να κάνει ακόμη και την πιο λαμπερή δημιουργία να δείχνει αβίαστα cool.
ΗZoë Kravitz συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη στενή σχέση της με τον οίκο Saint Laurent, επιλέγοντας για ακόμη μία εμφάνισή της μια δημιουργία του Anthony Vaccarello. Στις 10 Νοεμβρίου, στην πρεμιέρα της ταινίας How to Rob a Bank στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό χρυσό σύνολο από τη συλλογή Άνοιξη 2027, την τελευταία του σχεδιαστή για τον γαλλικό οίκο.
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