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Έξαρση ψώρας στις φυλακές Κασσαβέτειας: Δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι σε απομόνωση
Έξαρση ψώρας στις φυλακές Κασσαβέτειας: Δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι σε απομόνωση
Πολλά παιδιά έοχυν ξεκινήσει αγωγή με αντιψωρικό παράγοντα για να πάψουν να μεταδίδουν την νόσο
Δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι στις Φυλακές της Κασσαβέτειας βρισκονται σε απομόνωση μετά από εκδήλωση κρουσμάτων ψώρας.
Η υπερπληθώρα κρατουμένων, ο συνωστισμός και η απουσία συνθηκών υγιεινής, εχουν προκαλέσει έξαρση του φαινομένου, με δεκάδες ανήλικους να έχουν απομονωθεί καθώς δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν για εξέταση στο Κέντρο Υγείας ή στο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το gegonota.news, τα παιδιά έχουν πληγές στο σώμα τους και για την διάδοση ανησυχεί το πολιτικό προσωπικό και οι φύλακες. Η ψώρα είναι μια άκρως μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από το ακάρεο με κύριο χαρακτηριστικό της τον έντονο κνησμό.
Πολλά παιδιά έοχυν ξεκινήσει αγωγή με αντιψωρικό παράγοντα για να πάψουν να μεταδίδουν την νόσο.
Η υπερπληθώρα κρατουμένων, ο συνωστισμός και η απουσία συνθηκών υγιεινής, εχουν προκαλέσει έξαρση του φαινομένου, με δεκάδες ανήλικους να έχουν απομονωθεί καθώς δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν για εξέταση στο Κέντρο Υγείας ή στο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το gegonota.news, τα παιδιά έχουν πληγές στο σώμα τους και για την διάδοση ανησυχεί το πολιτικό προσωπικό και οι φύλακες. Η ψώρα είναι μια άκρως μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από το ακάρεο με κύριο χαρακτηριστικό της τον έντονο κνησμό.
Πολλά παιδιά έοχυν ξεκινήσει αγωγή με αντιψωρικό παράγοντα για να πάψουν να μεταδίδουν την νόσο.
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