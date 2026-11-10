Ξεκίνησαν μια κρουαζιέρα για το υπόλοιπο της ζωής τους και κατέληξαν να ζουν έναν εφιάλτη
MARIE CLAIRE

Ξεκίνησαν μια κρουαζιέρα για το υπόλοιπο της ζωής τους και κατέληξαν να ζουν έναν εφιάλτη

Πολλοί επιβάτες της κρουαζιέρας The Odyssey είχαν πουλήσει τα σπίτια τους για να αγοράσουν μια καμπίνα σε ένα πλοίο που μόλις δύο χρόνια μετά τερμάτισε απότομα και οριστικά το ταξίδι του ανά τον κόσμο, λόγω χρεοκοπίας

Ξεκίνησαν μια κρουαζιέρα για το υπόλοιπο της ζωής τους και κατέληξαν να ζουν έναν εφιάλτη
Πριν από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες της κρουαζιέρας The Odyssey έκαναν πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό τους: εγκατάλειψαν τα σπίτια τους, πολλοί τα πούλησαν κιόλας, για να αγοράσουν μια καμπίνα σε πλοίο και να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο. Όμως μόλις δύο χρόνια αργότερα η κρουαζιέρα χρεοκόπησε, αναγκάζοντας τους επιβάτες να αποβιβαστούν στο λιμάνι Sihanoukville της Καμπότζης.

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