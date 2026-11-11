Έκλεισε για μία ημέρα η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αυστραλία και έγινε viral: Το διαδικτυακό τρολάρισμα που έφτασε μέχρι την American Airlines

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Γιατί έκλεισε τελικά η πρεσβεία

Η απάντηση των Φινλανδών διπλωματών ήταν άμεση: «Μας συγκινεί η γρήγορη και αναλογική αντίδραση της American Airlines. Εγκρίνουμε τις εκπτώσεις στις πτήσεις για συναισθηματική υποστήριξη».Στο διαδικτυακό αστείο συμμετείχε ακόμη και ο Ματίας Πάγιουλα, ειδικός σύμβουλος του Φινλανδού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο όπου προσπαθούσε να τηλεφωνήσει στην πρεσβεία.«Τι συμβαίνει εκεί κάτω; Είναι όλα καλά;», ρωτούσε.«Περιμέναμε να κλείσεις το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να σου στείλουμε μήνυμα», απάντησε η πρεσβεία, κάνοντας χιούμορ με τη φήμη των Φινλανδών ως συγκρατημένων ανθρώπων.Ακολούθησαν αναρτήσεις από την επίσημη ολλανδική λίγκα του βιντεοπαιχνιδιού EA SPORTS FC, η οποία δημοσίευσε βίντεο με έναν ποδοσφαιριστή να προσπαθεί να ανοίξει μια κλειδωμένη πόρτα, αλλά και από μια Ιταλίδα ταξιδιώτισσα που δήλωσε ότι «σκοτώνει χρόνο στην Ιαπωνία» μέχρι να ανοίξει ξανά η πρεσβεία.Μια μικρή διαδικτυακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι θα κλείσει «σε ένδειξη αλληλεγγύης», ενώ ακόμη και μια σελίδα με γάτες από τη Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τους 13.000 ακολούθους της για την είδηση.Μιλώντας στο Politico, ο πρέσβης της Φινλανδίας στην Αυστραλία, Άρτο Χάπεα, εξήγησε ότι η πρεσβεία είχε κλείσει για έναν απολύτως συνηθισμένο λόγο: το προσωπικό γιόρταζε τις επιτυχίες της χρονιάς με μια σάουνα πριν από τα Χριστούγεννα.«Η τεράστια προσοχή που συγκεντρώσαμε μας αιφνιδίασε», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν την κατάσταση «με τον τυπικά φινλανδικό τρόπο, διατηρώντας την ψυχραιμία τους».Το κλείσιμο συνέπεσε, πάντως, με την ολοκλήρωση των αιτήσεων για μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία του Visit Finland, που προσφέρει σε 15 εργένηδες από όλο τον κόσμο ένα ταξίδι στη Φινλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ρομαντικά δείπνα.Ο πρέσβης είχε διαφημίσει το πρόγραμμα με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, ρωτώντας: «Έχετε δοκιμάσει το Tinder και το Bumble, αλλά έχετε δοκιμάσει το Ελσίνκι;».Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές και οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 8 Δεκεμβρίου.Όσο για τους εργαζομένους της πρεσβείας που χρειάστηκε να απαντήσουν σε όλο αυτό το διαδικτυακό κύμα, ο Χάπεα διαβεβαίωσε ότι θα πάρουν ρεπό για τις επιπλέον ώρες εργασίας τους.