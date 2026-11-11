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Oι οπαδοί της Σάλκε έστησαν αντίσκηνα και διανυκτέρευσαν έξω από τα γραφεία της ομάδας για ένα εισιτήριο με τη Ντόρτμουντ, βίντεο
Oι οπαδοί της Σάλκε έστησαν αντίσκηνα και διανυκτέρευσαν έξω από τα γραφεία της ομάδας για ένα εισιτήριο με τη Ντόρτμουντ, βίντεο
Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την Ντόρτμουντ, αρκετοί οπαδοί της Σάλκε έστησαν αντίσκηνα έξω από τα γραφεία της ομάδας και διανυκτέρευσαν εκεί για δύο βράδια, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο
Σε απίστευτες κινήσεις προχώρησαν οι φίλοι της Σάλκε, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η αγάπη για την ομάδα τους δεν γνωρίζει όρια. Οι οπαδοί των «βασιλικών μπλε» αποφάσισαν να αφήσουν την άνεση του σπιτιού τους και να περάσουν δύο ολόκληρα βράδια σε αντίσκηνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το μεγάλο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τους φίλους των δύο συλλόγων, καθώς πρόκειται για το περίφημο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ.
Η τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν δεδομένη, με τους φίλους της Σάλκε να γνωρίζουν πως η ηλεκτρονική διάθεση θα συγκέντρωνε χιλιάδες ενδιαφερόμενους και πως το sold out θα μπορούσε να έρθει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Έτσι, αρκετοί επέλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες. Έστησαν σκηνές έξω από τα γραφεία της ομάδας και παρέμειναν εκεί τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη, περιμένοντας να ξημερώσει η Τετάρτη (11/11), όταν και ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τους φίλους των δύο συλλόγων, καθώς πρόκειται για το περίφημο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ.
Os torcedores do Schalke tão acampados na frente do CT pra comprar ingressos pro jogo contra o Dortmund As vendas começam amanhã de manhã https://t.co/atok9qhzPm— Fuh (@gabrielfuh_) November 10, 2026
Η τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν δεδομένη, με τους φίλους της Σάλκε να γνωρίζουν πως η ηλεκτρονική διάθεση θα συγκέντρωνε χιλιάδες ενδιαφερόμενους και πως το sold out θα μπορούσε να έρθει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Έτσι, αρκετοί επέλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες. Έστησαν σκηνές έξω από τα γραφεία της ομάδας και παρέμειναν εκεί τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη, περιμένοντας να ξημερώσει η Τετάρτη (11/11), όταν και ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια.
Das ist doch total verrückt: Seit Sonntag (08.11.) haben einige #Schalke-Anhänger vor dem #Fanshop in #Gelsenkirchen gezeltet. Ab Mittwoch (11.11.) gibt es die nächsten Tickets für die Heimspiele von Schalke 04. Heißbegehrt sind vor allem die Karten für das Revier-#Derby gegen Borussia #Dortmund. Die Camper wollten beim Verkaufsstart die Ersten sein und unbedingt ein Ticket ergattern. Der #BVB kommt am 06. Dezember in die Veltins Arena.— RTL WEST (@RTLWEST) November 11, 2026
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