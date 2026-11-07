Το στυλ παπουτσιού που ταιριάζει πραγματικά με τις φούστες μέχρι το γόνατο

Οι midi φούστες αποτελούν σταθερή αξία στην γκαρνταρόμπα μας, όμως συνήθως μένουν στη σκιά των των πολύ κοντών mini και των πληθωρικών maxi μηκών. Ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο, οι φούστες που σταματούν ακριβώς επάνω ή γύρω από το γόνατο αναδεικνύονται στο «νέο» μήκος που αξίζει την προσοχή μας.