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To μήνυμα πίσω από τα κοσμήματα που φόρεσαν μετά τη νίκη τους οι Δημοκρατικές πολιτικοί
MARIE CLAIRE

To μήνυμα πίσω από τα κοσμήματα που φόρεσαν μετά τη νίκη τους οι Δημοκρατικές πολιτικοί

Στις εμφανίσεις τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι αυτόχθονες Ντεμπ Χάαλαντ και Πέγκι Φλάναγκαν επέλεξαν να στείλουν ένα μήνυμα και μέσα από το στυλ τους.

To μήνυμα πίσω από τα κοσμήματα που φόρεσαν μετά τη νίκη τους οι Δημοκρατικές πολιτικοί
Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ έφεραν σημαντικές πρωτιές για την εκπροσώπηση των αυτοχθόνων πληθυσμών στην πολιτική. Η Δημοκρατική Deb Haaland έγινε η πρώτη αυτόχθονη γυναίκα που εξελέγη κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, ενώ η Peggy Flanagan, μέχρι σήμερα αντικυβερνήτρια της Μινεσότα, έγινε η πρώτη αυτόχθονη γυναίκα που κέρδισε έδρα στη Γερουσία εκπροσωπώντας την πολιτεία της.

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