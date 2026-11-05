To μήνυμα πίσω από τα κοσμήματα που φόρεσαν μετά τη νίκη τους οι Δημοκρατικές πολιτικοί

Στις εμφανίσεις τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι αυτόχθονες Ντεμπ Χάαλαντ και Πέγκι Φλάναγκαν επέλεξαν να στείλουν ένα μήνυμα και μέσα από το στυλ τους.