«Όταν συνυπάρχουμε αρμονικά, γινόμαστε όλοι πιο δυνατοί»: Είδαμε την έκθεση People Power Platon στο Μουσείο Μπενάκη
«Όταν συνυπάρχουμε αρμονικά, γινόμαστε όλοι πιο δυνατοί»: Είδαμε την έκθεση People Power Platon στο Μουσείο Μπενάκη
Τα λόγια ενός Παριανού χτίστη εμπνέουν τον κορυφαίο Ελληνοβρετανό φωτογράφο Platon, που εκθέτει στην Πειραιώς μια σειρά φωτογραφιών από τον τόπο καταγωγής του, την Πάρο, ανάμεσα στα διάσημα πορτρέτα του.
Αμερικανοί πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρόσφυγες. Στρατιώτες. Σταρ του Χόλιγουντ και του διεθνούς πενταγράμμου. Αθλητές. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Κοντινά πλάνα σε πρόσωπα που όχι μόνο έχουν ιστορίες να πουν, αλλά άλλοτε ορίζουν και άλλοτε ζωντανεύουν τις ιστορίες των άλλων. “Το όνομά μου είναι Platon. Δεν πρόκειται ποτέ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που δημιουργεί το όνομά μου! Από αυτή την άποψη, θα περάσω όλη μου τη ζωή ως αποτυχημένος! Ξέρω όμως ότι ο Πλάτων, ο αυθεντικός Πλάτων, ο καλύτερος Πλάτων, συνήθιζε μέσα από το έργο του να θέτει διαρκώς δύσκολα, αμήχανα ερωτήματα. Και αυτό είναι κάτι που προσπάθησα να κάνω κι εγώ στη ζωή μου. Δεν έχω απαντήσεις. Δεν είναι δική μου δουλειά να έχω απαντήσεις. Δική μου δουλειά είναι να θέτω ερωτήματα”.
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