«Στα 58 μου εντοπίστηκαν στον εγκέφαλό μου πρώιμες ενδείξεις Αλτσχάιμερ – αυτές οι παρεμβάσεις βοήθησαν να εξαφανιστούν»
«Στα 58 μου εντοπίστηκαν στον εγκέφαλό μου πρώιμες ενδείξεις Αλτσχάιμερ – αυτές οι παρεμβάσεις βοήθησαν να εξαφανιστούν»
Μια δημοσιογράφος μοιράζεται την οικογενειακή και προσωπική της εμπειρία από τη νόσο
Η Susan Kroll, Αμερικανίδα δημοσιογράφος του NBC News, άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη μνήμη της μητέρας της λίγους μήνες πριν από τα 75α γενέθλια της και κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική της διαδρομή στη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως την περιγράφει στο Today.com.
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