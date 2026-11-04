«Στα 58 μου εντοπίστηκαν στον εγκέφαλό μου πρώιμες ενδείξεις Αλτσχάιμερ – αυτές οι παρεμβάσεις βοήθησαν να εξαφανιστούν»

Η Susan Kroll, Αμερικανίδα δημοσιογράφος του NBC News, άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη μνήμη της μητέρας της λίγους μήνες πριν από τα 75α γενέθλια της και κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική της διαδρομή στη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως την περιγράφει στο Today.com.