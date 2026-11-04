H Κίρα Νάιτλι ποντάρει για ακόμα μια φορά στην ανεπιτήδευτη κομψότητα ενός τέλειου Chanel look
H Κίρα Νάιτλι ποντάρει για ακόμα μια φορά στην ανεπιτήδευτη κομψότητα ενός τέλειου Chanel look
Η Βρετανίδα ηθοποιός συνδύασε ένα μαύρο σακάκι από την τελευταία συλλογή υψηλής ραπτικής του γαλλικού οίκου με ένα φαρδύ παντελόνι σε boyfriend γραμμή.
Η Βρετανίδα ηθοποιός συνδύασε ένα μαύρο σακάκι από την τελευταία συλλογή υψηλής ραπτικής του γαλλικού οίκου με ένα φαρδύ παντελόνι σε boyfriend γραμμή.
ΗKeira Knightley έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της δεύτερης σεζόν της σειράς Black Doves στο Λονδίνο, επιλέγοντας μια εμφάνιση με την υπογραφή της Chanel. Η Βρετανίδα ηθοποιός συνδύασε ένα μαύρο σακάκι από την τελευταία συλλογή υψηλής ραπτικής του γαλλικού οίκου με ένα φαρδύ παντελόνι σε boyfriend γραμμή, αναδεικνύοντας μια τάση που επαναφέρει στο προσκήνιο το χαλαρό tailoring.
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