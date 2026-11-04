Η Χάιντι Κλουμ συνάντησε τυχαία τον πρώην σύντροφό της Βίτο Σνάμπελ ενώ γευμάτιζε με την κόρη της
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Χάιντι Κλουμ Πρώην σύντροφος Κόρη

Η Χάιντι Κλουμ συνάντησε τυχαία τον πρώην σύντροφό της Βίτο Σνάμπελ ενώ γευμάτιζε με την κόρη της

Το μοντέλο και ο έμπορος έργων τέχνης διατηρούσαν σχέση από το 2014 μέχρι το 2017

Η Χάιντι Κλουμ συνάντησε τυχαία τον πρώην σύντροφό της Βίτο Σνάμπελ ενώ γευμάτιζε με την κόρη της
Γεωργία Κοτζιά
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Τον πρώην σύντροφό της, Βίτο Σνάμπελ, συνάντησε τυχαία η Χάιντι Κλουμ ενώ γευμάτιζε με την κόρη της, Λένι, σε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίο και σύμφωνα με τις φωτογραφίες ο 40χρονος έμπορος έργων τέχνης σταμάτησε μπροστά στις δύο γυναίκες μόλις τις εντόπισε και τις χαιρέτισε. Έπειτα από λίγο εκείνος αποχώρησε και συνέχισαν το γεύμα τους.

Δείτε φωτογραφίες

Η Χάιντι Κλουμ συνάντησε τυχαία τον πρώην σύντροφό της Βίτο Σνάμπελ ενώ γευμάτιζε με την κόρη της



Η σχέση της Χάιντι Κλουμ με τον Βίτο Σνάμπελ, γιο του σκηνοθέτη Τζούλιαν Σνάμπελ, φέρεται πως ξεκίνησε το 2014 και έλαβε τέλος τρία χρόνια αργότερα, το 2017.

Ο Σνάμπελ τον Ιούνιο του 2017 φωτογραφήθηκε να φιλά μια άλλη γυναίκα στο Λονδίνο, γεγονός που είχε φουντώσει τις φήμες για πιθανό χωρισμό, χωρίς οι δυο τους να το παραδέχονται. Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε στο People για το περιστατικό: «Απλώς αποχαιρετούσα μια οικογενειακή φίλη και στη συνέχεια πήραμε χωριστούς δρόμους».

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Πηγές από το περιβάλλον τους, παράλληλα, ανέφεραν ότι το ζευγάρι εξακολουθούσε να είναι μαζί.

Παρόλα αυτά, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Κλουμ επιβεβαιώσει τον χωρισμό τους: «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παίρνεις χρόνο για να κάνεις μια παύση και να αναλογιστείς», είχε δηλώσει τότε στο People.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2019, το μοντέλο παντρεύτηκε κρυφά τον Τομ Κάουλιτζ, ενώ το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς ακολούθησε γαμήλια τελετή στην Ιταλία.

Ο Βίτο Σνάμπελ, από την άλλη πλευρά, παντρεύτηκε το 2024 το Ρωσικής καταγωγής μοντέλο Έλενα Άλτοφ.

Φωτογραφίες: SONIC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Γεωργία Κοτζιά
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