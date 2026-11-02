Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη από σήμερα

Ο Δίας και η Σελήνη σχηματίζουν σύνοδο στον Λέοντα στις 2 Νοεμβρίου. Η συνένωση των ενεργειών τους βοηθά ορισμένα ζώδια να προσελκύσουν αφθονία και τύχη. Ο Δίας αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη και συμβολίζει την ικανότητά σας να παίρνετε κάτι και να το κάνετε ακόμα μεγαλύτερο και καλύτερο από ό,τι ήταν πριν.