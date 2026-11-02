Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη από σήμερα
Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη από σήμερα
Η δεύτερη ημέρα του μήνα τα ευνοεί.
Ο Δίας και η Σελήνη σχηματίζουν σύνοδο στον Λέοντα στις 2 Νοεμβρίου. Η συνένωση των ενεργειών τους βοηθά ορισμένα ζώδια να προσελκύσουν αφθονία και τύχη. Ο Δίας αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη και συμβολίζει την ικανότητά σας να παίρνετε κάτι και να το κάνετε ακόμα μεγαλύτερο και καλύτερο από ό,τι ήταν πριν.
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