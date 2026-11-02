Γιατί το διαδίκτυο γέμισε με γυναίκες κωμικούς-προϊόντα ΑΙ που θυμίζουν sex robots;
Γιατί το διαδίκτυο γέμισε με γυναίκες κωμικούς-προϊόντα ΑΙ που θυμίζουν sex robots;
Κάποιους από τους λογαριασμούς τους συνδέονται με προφίλ στο OnlyFans
Η παραπάνω φωτογραφία μπορεί να δείχνει ρεαλιστική, αλλά αποτελεί προϊόν του ΑΙ και συγκεκριμένα του ChatGPT, από το οποίο ζητήσαμε, απλά, να δημιουργήσει μια εικόνα «γυναίκας stand up comedian». Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πόσο εύκολο είναι, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, να γεμίσει το διαδίκτυο με φωτογραφίες αλλά και με βίντεο κωμικών που μοιάζουν πραγματικές, αλλά ζουν και «κάνουν αστεία» μόνο στον ψηφιακό κόσμο.
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