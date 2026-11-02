Σία Κοσιώνη: Το sporty chic look της σε θεατρική πρεμιέρα
MARIE CLAIRE

Σία Κοσιώνη: Το sporty chic look της σε θεατρική πρεμιέρα

Η παιδική παράσταση που παρακολούθησε.

Σία Κοσιώνη: Το sporty chic look της σε θεατρική πρεμιέρα
την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, η Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος ήταν άνετη και χαλαρή, μέσα στο balloon παντελόνι της, το οποίο συνδύασε με αθλητικά παπούτσια, μπλε jacket και μπεζ πανωφόρι. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με μπλε καπέλο και μπορντό τσάντα.

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