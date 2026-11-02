Σάρον Στόουν: «Ρώτησαν τον 4χρονο γιο μου στο δικαστήριο αν ήξερε ότι η μαμά του γύριζε “ταινίες σεξ”»

Μετά το «Βασικό Ένστικτο», η Sharon Stone ήταν μια από τις μεγαλύτερες σταρ του κόσμου – όμορφη, έξυπνη, σέξι και ταλαντούχα. Στην προσωπική ζωή της, ωστόσο, ζούσε μια από τις χειρότερες περιόδους, αν όχι τη χειρότερη. Ήταν τότε που έχασε την κηδεμονία του 4χρονου γιου της, Roan, μετά από μια επώδυνη για όλους δικαστική μάχη με τον πρώην σύζυγό της, τον δημοσιογράφο Phil Bronstein.