Όταν ακόμα και η φωνή ενός πολίτη μετράει: Επικαιροποιείται το επίμαχο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου
MARIE CLAIRE

Όταν ακόμα και η φωνή ενός πολίτη μετράει: Επικαιροποιείται το επίμαχο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου

Είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media με το περιεχόμενό του που, μεταξύ άλλων, προωθούσε αναχρονιστικά, έως και επικίνδυνα έμφυλα στερεότυπα

Όταν ακόμα και η φωνή ενός πολίτη μετράει: Επικαιροποιείται το επίμαχο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου
Το καλοκαίρι που μας πέρασε είχαν κυκλοφορήσει στα social media αποσπάσματα από το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου που είχαν κατακριθεί, μεταξύ άλλων, ότι προήγαν αναχρονιστικά, έως και επικίνδυνα έμφυλα στερεότυπα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης