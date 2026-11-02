Όταν ακόμα και η φωνή ενός πολίτη μετράει: Επικαιροποιείται το επίμαχο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου
Όταν ακόμα και η φωνή ενός πολίτη μετράει: Επικαιροποιείται το επίμαχο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου
Είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media με το περιεχόμενό του που, μεταξύ άλλων, προωθούσε αναχρονιστικά, έως και επικίνδυνα έμφυλα στερεότυπα
Το καλοκαίρι που μας πέρασε είχαν κυκλοφορήσει στα social media αποσπάσματα από το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου που είχαν κατακριθεί, μεταξύ άλλων, ότι προήγαν αναχρονιστικά, έως και επικίνδυνα έμφυλα στερεότυπα.
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