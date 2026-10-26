Η Φλόρενς Πιου φόρεσε την πιο παραμυθένια εκδοχή του naked dress
Η Φλόρενς Πιου φόρεσε την πιο παραμυθένια εκδοχή του naked dress
Με μια διάφανη δημιουργία Rodarte και μανίκια που θύμιζαν φτερά, η ηθοποιός έφερε τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου.
Με μια διάφανη δημιουργία Rodarte και μανίκια που θύμιζαν φτερά, η ηθοποιός έφερε τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου.
ΗFlorence Pugh έδωσε μια παραμυθένια διάσταση στην τάση του naked dress, επιλέγοντας μια ονειρική δημιουργία του οίκου Rodarte. Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Klara and the Sun, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου στις 15 Οκτωβρίου, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα σε γαλαζοπράσινη απόχρωση, που την έκανε να μοιάζει με νεράιδα.
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