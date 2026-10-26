Διονύσης Φερεντίνος: Πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης των σειρών «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» και «Έχω παιδιά»

Έρευνα από το ΕΚΑΒ

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης των σειρών «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα« και «Έχω παιδιά», καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή.Ο 51χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την πίεσή του, φέρεται πως αισθάνθηκε πόνο στην πλάτη και αντιμετώπιζε δυσκολία στο περπάτημα ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια και 20 λεπτά αργότερα υπέστη ανακοπή. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφρασε 40 λεπτά αργότερα, με τον σκηνοθέτη να μετεφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Στο νοσοκομείο έσπευσε και ο Λάμπρος Φισφής, πρωταγωνιστής της σειράς του Mega.Ο Διονύσης Φερεντίνος, πατέρας δύο παιδιών, είχε αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο της τηλεόρασης με τελευταία του δουλειά να είναι «Η νταντά της γειτονιάς», ενώ συμμετείχε ως σκηνοθέτης και στα πρότζεκτων των «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», «Υπέροχα πλάσματα» και «Νύφες».Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με τον θάνατο του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου και τον αναφερόμενο χρόνο άφιξης του ασθενοφόρου, με εντολή του Προέδρου του ΕΚΑΒ διατάχθηκε άμεση προκαταρκτική διερεύνηση των συνθηκών διαχείρισης του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα, από τη λήψη και αξιολόγηση της κλήσης έως την ανταπόκριση του ασθενοφόρου, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες αλλά και οι χρόνοι διαχείρισης.