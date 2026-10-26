Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά, λέει ο δήμος Αθηναίων
Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά, λέει ο δήμος Αθηναίων
Στο τέλος της εβδομάδας θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, ενώ ενημέρωσε πως μέχρι την ολοκλήρωσή τους τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.
«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο δήμος αναφέρει πως «προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».
«Έχουμε στα χέρια μας τέσσερις πραγματογνωμοσύνες από τρεις διαφορετικούς φορείς και τρεις ελέγχους θα έχουμε μέχρι το βράδυ της Τρίτης», ανέφερε νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Alpha Radio 98,9 ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο ίδιος σημείωσε πως είναι σε επικοινωνία και συνεργάζεται με το υπουργείο Παιδείας.
«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο δήμος αναφέρει πως «προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».
«Έχουμε στα χέρια μας τέσσερις πραγματογνωμοσύνες από τρεις διαφορετικούς φορείς και τρεις ελέγχους θα έχουμε μέχρι το βράδυ της Τρίτης», ανέφερε νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Alpha Radio 98,9 ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο ίδιος σημείωσε πως είναι σε επικοινωνία και συνεργάζεται με το υπουργείο Παιδείας.
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