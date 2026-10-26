Το Ντουμπάι, ο έλεγχος για «ξεκάρφωμα» και η σύλληψη του Γιαννακόπουλου στα Γιάννινα
Το Ντουμπάι, ο έλεγχος για «ξεκάρφωμα» και η σύλληψη του Γιαννακόπουλου στα Γιάννινα
Πώς η αστυνομία «καθησύχασε» τον Mr Χωριάτικο και τον συνέλαβε στην πρωτεύουσα της Ηπείρου
Φόβο ότι η αστυνομία ετοίμαζε επιχείρηση για να ξεσκεπάσει την παράνομη δραστηριότητά του είχε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, αφού πληροφορίες και κινήσεις δεν είχαν περάσει απαρατήρητα από τον Mr Χωριάτικο. Προκειμένου να κερδίσει χρόνο και κυρίως να γλιτώσει τη σύλληψη στην περίπτωση που οι υποψίες του είχαν πραγματικό αντίκρυσμα, το προγουμένο διάστημα ο Γιαννακόπουλος είχε καταφύγει στο Ντουμπάι.
Η έρευνα της αστυνομίας προχωρούσε, ωστόσο, ο Γιαννακόπουλος παρέμενε άφαντος. Ετσι, η αστυνομία έστησε επιχείρηση -δόλωμα για να τον κάνει να πιστέψει ότι δεν είχαν κάτι σοβαρό για εκείνον, ώστε να τον καθησυχάσουν και να τον κάνουν να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Τότε, έστησαν μια ολόκληρη και εντυπωσιακή επιχείρηση για να ελέγξουν ένα από τα στριπτιζάδικα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατηγορούμενου επιχειρηματία. Ο πραγματικός στόχος της επιχείρησης ήταν να τον κάνουν να πιστέψει ότι το μόνο που είχε η αστυνομία ήταν πληροφορίες για τράφικινγκ, που όμως, πλέον αποτελεί πλημμέλημα και έτσι δεν κινδύνευε άμεσα η πραγματική του «επιχείρηση».
Ο Γιαννακόπουλος επέστρεψε πράγματι στην Ελλάδα, ωστόσο, πολύ γρήγορα μετέβη στα Γιάννινα, ίσως γιατί κάτι τον υποψίασε, ίσως γιατί έλαβε πληροφορίες για τις πραγματικές έρευνες της ΕΛΑΣ. αφού όπως εκτιμάται είχε «άκρες» παντού. Οταν έφτασε στα Γιάννινα, από το φόβο να επιχειρήσει και να καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία, η αστυνομία προχώρησε χθες το πρωί στη σύλληψή του και ακολούθησαν και οι συλλήψεις άλλων 58 κατηγορουμένων σε συνεργών του.
Η έρευνα της αστυνομίας προχωρούσε, ωστόσο, ο Γιαννακόπουλος παρέμενε άφαντος. Ετσι, η αστυνομία έστησε επιχείρηση -δόλωμα για να τον κάνει να πιστέψει ότι δεν είχαν κάτι σοβαρό για εκείνον, ώστε να τον καθησυχάσουν και να τον κάνουν να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Τότε, έστησαν μια ολόκληρη και εντυπωσιακή επιχείρηση για να ελέγξουν ένα από τα στριπτιζάδικα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατηγορούμενου επιχειρηματία. Ο πραγματικός στόχος της επιχείρησης ήταν να τον κάνουν να πιστέψει ότι το μόνο που είχε η αστυνομία ήταν πληροφορίες για τράφικινγκ, που όμως, πλέον αποτελεί πλημμέλημα και έτσι δεν κινδύνευε άμεσα η πραγματική του «επιχείρηση».
Ο Γιαννακόπουλος επέστρεψε πράγματι στην Ελλάδα, ωστόσο, πολύ γρήγορα μετέβη στα Γιάννινα, ίσως γιατί κάτι τον υποψίασε, ίσως γιατί έλαβε πληροφορίες για τις πραγματικές έρευνες της ΕΛΑΣ. αφού όπως εκτιμάται είχε «άκρες» παντού. Οταν έφτασε στα Γιάννινα, από το φόβο να επιχειρήσει και να καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία, η αστυνομία προχώρησε χθες το πρωί στη σύλληψή του και ακολούθησαν και οι συλλήψεις άλλων 58 κατηγορουμένων σε συνεργών του.
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