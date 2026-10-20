Η απίστευτη ιστορία της τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων που παραποιούσε μαστογραφίες
Η απίστευτη ιστορία της τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων που παραποιούσε μαστογραφίες
Η Rachael Rapraeger ενημέρωνε τις ασθενείς του νοσοκομείου Perry ότι οι εξετάσεις τους ήταν καθαρές, παρότι δεν είχαν εξεταστεί ποτέ από γιατρό
Ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια όταν ένα νοσοκομείο στην Τζόρτζια, ΗΠΑ, ανακάλυψε ότι επικεφαλής τεχνολόγος του, η Rachael Rapraeger, είχε παραποιήσει τα αποτελέσματα σε σχεδόν 1.300 μαστογραφίες για πάνω από 18 μήνες. Έμπαινε στο σύστημα σαν γιατρός και σημείωνε τις μαστογραφίες σαν καθαρές, με αποτέλεσμα να παραδίδονται στις γυναίκες χωρίς να έχουν ποτέ ελεγχθεί από ειδικούς.
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