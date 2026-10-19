Συντριπτική νίκη του Νετανιάχου στις εκλογές προβλέπει ο Τραμπ: «Σε θέλω στο πλευρό μου»
Συντριπτική νίκη του Νετανιάχου στις εκλογές προβλέπει ο Τραμπ: «Σε θέλω στο πλευρό μου»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο σύμμαχός του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επιτύχει μια «σαρωτική εκλογική νίκη» στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ένα βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.
«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Οπότε, δες: εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βίντεο στο οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει βάλει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.
Του είπε ακόμη ότι «η χώρα σου και κάποιες άλλες χώρες σου φέρθηκαν πολύ άδικα».
Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ένα βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.
«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Οπότε, δες: εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βίντεο στο οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει βάλει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.
Trump to Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
You’re a great warrior, and we will prove that very soon.
You’re the man I want by my side, Bibi. pic.twitter.com/4iLNnapdXI
Trump to Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Both your country and some other countries treated you very unfairly. pic.twitter.com/dub1yoZszM
Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».
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