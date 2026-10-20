Μήπως το έχουμε παρακάνει με την ακύρωση των κοινωνικών εκδηλώσεών μας;
MARIE CLAIRE

Μήπως το έχουμε παρακάνει με την ακύρωση των κοινωνικών εκδηλώσεών μας;

Και τι χάνουμε όταν επιλέγουμε, αντί για μια βραδιά με φίλους και γνωστούς, τη χαλάρωση στον καναπέ του σπιτιού μας

Μήπως το έχουμε παρακάνει με την ακύρωση των κοινωνικών εκδηλώσεών μας;
Πριν από περίπου δέκα χρόνια, η αρθρογράφος των The Times, Hadley Freeman, άρχισε να παρατηρεί ένα μοτίβο: να επαναλαμβάνεται, και στον διαδικτυακό και στον φυσικό κόσμο, η φράση «ανακουφίστηκα που ακύρωσα τα σχέδιά μου για απόψε» – ή άλλες με παρόμοια σημασία. Ήταν η εποχή που το λεγόμενο Fomo, Fear Of Missing Out,ο Φόβος Ότι Χάνουμε Κάτι, άρχισε να δίνει τη θέση του στο Jomo, Joy Of Missing Out, η Χαρά Ότι Χάνουμε Κάτι.

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