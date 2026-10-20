Μήπως το έχουμε παρακάνει με την ακύρωση των κοινωνικών εκδηλώσεών μας;

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, η αρθρογράφος των The Times, Hadley Freeman, άρχισε να παρατηρεί ένα μοτίβο: να επαναλαμβάνεται, και στον διαδικτυακό και στον φυσικό κόσμο, η φράση «ανακουφίστηκα που ακύρωσα τα σχέδιά μου για απόψε» – ή άλλες με παρόμοια σημασία. Ήταν η εποχή που το λεγόμενο Fomo, Fear Of Missing Out,ο Φόβος Ότι Χάνουμε Κάτι, άρχισε να δίνει τη θέση του στο Jomo, Joy Of Missing Out, η Χαρά Ότι Χάνουμε Κάτι.