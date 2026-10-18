Η Σέλμα Μπλέρ απάντησε πρώτη φορά για το περιστατικό στο αεροπλάνο - Δεν ήθελα να βλάψω κανέναν

Οεκπρόσωπος της Selma Blair μιλά για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τη σύλληψη της ηθοποιού, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό τη Νέα Υόρκη.Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Cruel Intentions αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κακούργημα που αφορούν επίθεση δευτέρου βαθμού, έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σε πτήση από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη.Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ηθοποιού, Jill Fritzo, τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση σε ανακοίνωση που κοινοποίησε στο USA TODAY την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.«Από το βράδυ της Κυριακής, η δημόσια αφήγηση για όσα συνέβησαν στη Selma κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Νέα Υόρκη βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μια αστυνομική ανακοίνωση και σε έναν τίτλο δημοσιεύματος δέκα ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.«Μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων αφιέρωσε χρόνο για να παρουσιάσει τη Selma ως άνθρωπο και όχι απλώς ως έναν τίτλο είδησης, και τους είμαστε ευγνώμονες. Ωστόσο, η δίκαιη δημοσιογραφική κάλυψη αποτέλεσε την εξαίρεση και, μέσα στο κενό που άφησε η σιωπή μας, οι εικασίες παγιώθηκαν και άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως γεγονότα».Στη συνέχεια, η εκπρόσωπός της πρόσθεσε ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν.