Η Δωροθέα Μερκούρη συνδυάζει καμπαρντίνα και loafers με τον πιο κομψό τρόπο

Τα κλασικά κομμάτια που δημιουργούν ένα chic φθινοπωρινό look χωρίς στιλιστικές υπερβολές.



Κάποιες φορές, τα πιο κομψά outfits βασίζονται στα κλασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας. Η Δωροθέα Μερκούρη το επιβεβαίωσε με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του The Dreamers στο Σύγχρονο Θέατρο, επιλέγοντας ένα σύνολο σε μπεζ και μαύρο που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή του φθινοπώρου.





Συγκεκριμένα, φόρεσε μια μπεζ καμπαρντίνα, ένα μαύρο midi φόρεμα και μαύρα δερμάτινα loafers του οίκου Gucci με χαμηλό τακούνι. Τρία διαχρονικά κομμάτια που συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα κομψό αποτέλεσμα χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Το look της είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να ακολουθούμε κάθε νέα τάση για να έχουμε μια προσεγμένη εμφάνιση.

10.10.2026, 13:17