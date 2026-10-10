Η Φλόρενς Πιου και ο Φιν Κόουλ έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας του ηθοποιού
Η Φλόρενς Πιου και ο Φιν Κόουλ έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας του ηθοποιού
Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το παρών στον κινηματογράφο Vue West End του Λονδίνου για το φιλμ «In the Shadows»
Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν στο κόκκινο χαλί η Φλόρενς Πιου και ο Φιν Κόουλ.
Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το παρών στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «In the Shadows» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 70ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI), στον κινηματογράφο Vue West End του Λονδίνου.
Η 30χρονη Πιου επέλεξε ένα να φόρεμα με λιλά κορσέ από τη συλλογή Άνοιξη 2027 του οίκου Wiederhoeft, σύμφωνα με το People, και φούστα γεμάτη στρας, ενώ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της φόρεσε ένα ασημένιο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια. Ο σύντροφός της επέλεξε μαύρο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με ριγέ πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.
Δείτε φωτογραφία
Η Πιου και ο Κόουλ, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του στο «Peaky Blinders», μετρούν πάνω από δύο χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι φέρεται πως ήρθε κοντά τον Ιούλιο του 2024, ενώ εκείνη επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Μάρτιο του 2026.
Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair τον Σεπτέμβριο, η ηθοποιός είχε αναφερθεί με τρυφερά λόγια στον σύντροφό της, χωρίς να θέλει να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους: «Δεν θέλω να είμαι ένα μυστικό, αλλά επίσης δεν θέλω να αποκαλύπτονται τα πάντα. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε ευτυχισμένοι και ότι νιώθω σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά. Και αυτό είναι ανεκτίμητο στη ζωή μας», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφίες: Reuters
Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το παρών στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «In the Shadows» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 70ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI), στον κινηματογράφο Vue West End του Λονδίνου.
Η 30χρονη Πιου επέλεξε ένα να φόρεμα με λιλά κορσέ από τη συλλογή Άνοιξη 2027 του οίκου Wiederhoeft, σύμφωνα με το People, και φούστα γεμάτη στρας, ενώ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της φόρεσε ένα ασημένιο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια. Ο σύντροφός της επέλεξε μαύρο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με ριγέ πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.
Δείτε φωτογραφία
Η Πιου και ο Κόουλ, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του στο «Peaky Blinders», μετρούν πάνω από δύο χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι φέρεται πως ήρθε κοντά τον Ιούλιο του 2024, ενώ εκείνη επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Μάρτιο του 2026.
Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair τον Σεπτέμβριο, η ηθοποιός είχε αναφερθεί με τρυφερά λόγια στον σύντροφό της, χωρίς να θέλει να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους: «Δεν θέλω να είμαι ένα μυστικό, αλλά επίσης δεν θέλω να αποκαλύπτονται τα πάντα. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε ευτυχισμένοι και ότι νιώθω σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά. Και αυτό είναι ανεκτίμητο στη ζωή μας», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα