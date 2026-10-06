Πώς η πρόνοια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανεξαρτησία

Ηανεξαρτησία σε κάθε τομέα της ζωής είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των γυναικείων διεκδικήσεων. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τις επιθυμίες μας, να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να παίρνουμε μόνο τα ρίσκα που επιλέγουμε εμείς, όχι αυτά που σχετίζονται με την τυχαιότητα.Κάθε μία στη διαδρομή της έχει μάθει να προνοεί για πολλά, προκειμένου να έχει την πολυπόθητη ανεξαρτησία της. Η οικονομική σταθερότητα, η καριέρα και φυσικά η ευημερία της οικογένειάς μας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πρόνοιας, της ύψιστης ίσως μορφής φροντίδας που μπορούμε να επιδείξουμε για τους δικούς μας ανθρώπους και, βέβαια, για εμάς τις ίδιες.Στο επίκεντρο αυτής της φροντίδας βρίσκεται και το σπίτι μας. Συχνά πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιουσιακή μας βάση, ενώ παράλληλα διαθέτει τεράστια συναισθηματική αξία. Είναι ένας βασικός παράγοντας σταθερότητας στη ζωή της οικογένειάς μας και αποτελεί την «καρδιά» της, την εστία με την αρχαιοελληνική έννοια, το μέρος που συμβολίζει τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.