Λιπαρή, ξηρή ή μεικτή; Δύο εύκολα τεστ για να βρούμε τον τύπο της επιδερμίδας μας

Πριν γεμίσουμε το μπάνιο και το μπουντουάρ μας με καθαριστικά, serum και κρέμες, αξίζει να κάνουμε ένα μικρό check στην επιδερμίδα μας. Είναι λιπαρή, ξηρή, μεικτή ή κανονική; Η απάντηση μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια προϊόντα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες μας και ποια ίσως δεν έχουν θέση στη ρουτίνα μας. Και δεν χρειάζεται κάποια περίπλοκη διαδικασία για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Με δύο απλά τεστ που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι, έχουμε αρκετές ενδείξεις για τον τύπο της επιδερμίδας μας.1. Πώς συμπεριφέρεται το δέρμα μας μετά τον καθαρισμό;Το πρώτο τεστ είναι ίσως και το πιο εύκολο. Πλένουμε το πρόσωπό μας με ένα ήπιο καθαριστικό και δεν εφαρμόζουμε αμέσως κάποιο προϊόν. Περιμένουμε περίπου 30 λεπτά και παρατηρούμε πώς αισθάνεται και πώς δείχνει η επιδερμίδα. Αν έχει εμφανίσει γυαλάδα σχεδόν σε όλο το πρόσωπο, είναι πιθανό να έχουμε λιπαρό δέρμα. Αν αντίθετα νιώθουμε έντονο τράβηγμα, ξηρότητα ή βλέπουμε σημεία που ξεφλουδίζουν, τότε η επιδερμίδα μας πιθανότατα είναι ξηρή.