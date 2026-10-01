Ιταλία: Η αντρική ομάδα ποδοσφαίρου που διαμαρτυρήθηκε στο γήπεδο για τις γυναικοκτονίες

Με έναν συμβολικό αλλά ηχηρό τρόπο επέλεξε η ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα US Lecce να στείλει το δικό της μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.Πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Monza, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι παίκτες της Lecce βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενοι από νεαρές γυναίκες από την περιοχή, οι οποίες είχαν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους μια κόκκινη παλάμη – το σύμβολο της βίας που υφίστανται οι γυναίκες.Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στη μνήμη της Lorena Isceri, της 45χρονης γυναίκας από το Squinzano της Απουλίας, η οποία δολοφονήθηκε στην Τοσκάνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, από τον πρώην σύντροφό της. Ο άντρας την έβαλε με τη βία στο αυτοκίνητό του, οδήγησε έξω από την πόλη και την πέταξε από γέφυρα της του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αυτή ήταν η 7η γυναικοκτονία στη χώρα μέσα σε έναν μήνα.Η ομάδα της Lecce, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση στο καθιερωμένο τελετουργικό πριν από τον αγώνα. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος μέσω των επίσημων καναλιών του, ζήτησε ειδική άδεια από τη Serie A, ώστε κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές να συνοδεύονται από τις νεαρές γυναίκες με το χαρακτηριστικό κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό τους, αντί για μικρά παιδιά που φωτογραφίζονται συνήθως κοντά τους.