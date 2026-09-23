Νίσι Νας-Μπετς: Έχει «αποστολή» να κάνει σεξ σε όσο γίνεται περισσότερες χώρες - Ποια θέση έχει η Ελλάδα
Νίσι Νας-Μπετς: Έχει «αποστολή» να κάνει σεξ σε όσο γίνεται περισσότερες χώρες - Ποια θέση έχει η Ελλάδα
Η νέα, γεμάτη χιούμορ τηλεοπτική συνέντευξή της
Σε μια συνέντευξη γεμάτη χιούμορ που έδωσε στην τηλεοπτική εκπομπή του Jimmy Kimmel, η Niecy Nash-Betts, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτρια, είπε ότι έχει ξεκινήσει με τη σύζυγό της μια μάλλον ασυνήθιστη αποστολή: να κάνουν σεξ σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες του κόσμου μπορούν. Αν θα έπρεπε όμως να επιλέξει εκείνη όπου είχε την καλύτερη μέχρι στιγμής εμπειρία, θα ήταν η Ελλάδα, προσθέτει.
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