Δελτίο καλών ειδήσεων από το 49ο Φεστιβάλ Δράμας: Τέσσερις μέρες στο σπίτι των μικρομηκάδων

Καλυμμένοι από την κορυφή ώς τα νύχια με μαύρες γούνες, στολισμένοι με καπέλα σε αλλόκοτα σχήματα, κέρατα και κουδούνες, οι «Αράπηδες», ένα διονυσιακό έθιμο που επιβιώνει στη Δράμα ώς τις μέρες μας, εγγεγραμμένο πλέον στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, αν και κάπως σκιαχτικοί μάς βοηθούν να διαχειριστούμε τους βαθύτερους φόβους μας με τη συμβολική δύναμη ενός φυλακτού και κυρίως τη λυτρωτική συλλογικότητα των τελετών τους μέσα στο σκοτάδι.