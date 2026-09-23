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Σακάκι και τζιν: H Ντακότα Τζόνσον έκανε έναν από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς του φθινοπώρου
MARIE CLAIRE

Σακάκι και τζιν: H Ντακότα Τζόνσον έκανε έναν από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς του φθινοπώρου

Τα παπούτσια της έκαναν τη διαφορά.

Σακάκι και τζιν: H Ντακότα Τζόνσον έκανε έναν από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς του φθινοπώρου

ΗDakota Johnson μόλις έδωσε το σύνθημα για τη μετάβαση στο φθινοπωρινό ντύσιμο, επιστρέφοντας σε έναν συνδυασμό που δεν αποτυγχάνει ποτέ: σακάκι, τζιν και flats. Στις 17 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στο Verity, Anne Hathaway. Ενώ η Hathaway επέλεξε ένα crochet φόρεμα Cult Gaia, η Johnson κινήθηκε σε πιο casual ύφος. Η στυλίστριά της, Kate Young, συνδύασε μαύρο tank top με cropped καρό σακάκι Nili Lotan, ανοιχτόχρωμο σκισμένο Levi’s και μπορντό Jane Flats του οίκου Khaite.

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