Ιnfluencer του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε διαμελισμένη πριν από τρία χρόνια – Σήμερα δικάζεται ο πρώην σύζυγός της

Ήταν το 2023 όταν αναφέρθηκε η εξαφάνιση της Abby Choi, μιας κοσμικής influencer από το Χονγκ Κονγκ. Τελικά, μέρος των λειψάνων της εντοπίστηκε σε ένα σπίτι σε χωριό, μακριά από τους λαμπερούς ουρανοξύστες και τον εντυπωσιακό πλούτο που χαρακτήριζαν τον κόσμο της.