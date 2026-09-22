Ιnfluencer του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε διαμελισμένη πριν από τρία χρόνια – Σήμερα δικάζεται ο πρώην σύζυγός της
Ιnfluencer του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε διαμελισμένη πριν από τρία χρόνια – Σήμερα δικάζεται ο πρώην σύζυγός της
Μαζί με τον αδερφό του και τον πατέρα τους, σε μια δίκη που αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον 45 μέρες
Ήταν το 2023 όταν αναφέρθηκε η εξαφάνιση της Abby Choi, μιας κοσμικής influencer από το Χονγκ Κονγκ. Τελικά, μέρος των λειψάνων της εντοπίστηκε σε ένα σπίτι σε χωριό, μακριά από τους λαμπερούς ουρανοξύστες και τον εντυπωσιακό πλούτο που χαρακτήριζαν τον κόσμο της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα